Petróleo limita queda e se mantém acima de US$ 55 Os contratos futuros de petróleo do tipo Brent, negociados na bolsa eletrônica ICE, de Londres, e do tipo West Texas, transacionados na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), limitaram o declínio de preços e se mantêm acima de US$ 55,00 o barril esta manhã. "Mas isto é apenas uma pausa e não uma indicação de que a recente onda de vendas esteja superada", disse Michael Davies, da corretora de commodities e futuros Sucden. Davies disse que o sentimento continua de baixa por causa do aumento nos estoques de petróleo dos EUA e das temperaturas amenas no Nordeste norte-americano, que responde por boa parte da demanda por óleo de calefação. Às 10 horas (de Brasília), o petróleo West Texas era negociado em queda de 0,27%, em US$ 55,44 na Nymex eletrônica. Na ICE londrina, o Brent subia 0,07% para US$ 55,15. As informações são da agência Dow Jones.