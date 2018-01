Petróleo mantém alta com dados de estoques Os contratos futuros do petróleo negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) seguem em alta forte, após desacelerarem, momentaneamente, os ganhos da manhã, com a divulgação dos dados dos estoques norte-americanos. O relatório do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos mostrou redução de estoque abaixo do esperado de gasolina. De acordo com o relatório, o nível dos estoques de gasolina caiu 300 mil barris, ante a previsão de queda de 1,8 milhão de barris na semana. No entanto, os estoques de petróleo bruto cederam 900 mil de barris, contrariando a projeção de aumento de 1,1 milhão de barris nos estoques de petróleo. O contrato do petróleo WTI para maio negociado na Nymex registrava, ao meio-dia (de Brasília), ganho de 2,07% e era negociado a US$ 64,23 por barril, depois de atingir a máxima de US$ 64,96 por barril. O tipo Brent para maio na ICE, em Londres, 2,09%, para US$ 65,95 por barril. As informações são da Dow Jones.