Petróleo mantém queda apesar da violência na Nigéria Os contratos futuros de petróleo são negociados em baixa, ignorando as notícias sobre acirramento das tensões na Nigéria. "Pequenas interrupções da produção da Nigéria já estão embutidas nos preços", comentou um operador. Às 11h43, o contrato para fevereiro do petróleo bruto cedia 0,53%, a US$ 63,38 por barril, no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Pela manhã, militantes armados invadiram uma unidade petrolífera da francesa Total no delta do Rio Níger, matando três pessoas. A unidade produz cerca de 50 mil barris por dia e suas atividades foram paralisadas após a invasão. Em seguida, a Royal Dutch Shell, maior companhia petrolífera instalada na Nigéria, anunciou que iniciou a evacuação de centenas de dependentes de sua equipe do delta do Rio Níger, após militantes terem colocado um carro-bomba em um conjunto residencial. A evacuação realizada pela Shell envolve 400 membros de famílias estrangeiras das unidades residenciais de Port Harcourt, Warri e Bonny Island. Segundo a companhia, a equipe será mantida no país e a produção de gás e petróleo não será afetada. "Dependentes foram realocados por medidas de prevenção", afirmou um porta-voz da Shell. As informações são das agências internacionais e da Dow Jones.