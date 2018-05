Petróleo opera à espera de relatório de emprego dos EUA Os contratos futuros de petróleo operam sem direção única nesta manhã, com os investidores aguardando a divulgação do relatório de emprego dos EUA referente a junho. Enquanto o brent, negociado em Londres, ainda recebe algum suporte do clima de incerteza política no Oriente Médio, em especial por causa da recente troca de presidente no Egito, o contrato na Nymex recua um pouco após o impulso dado por estoques menores da commodity.