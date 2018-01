Petróleo opera em baixa apesar de temor sobre a Opep Os contratos futuros de petróleo zeraram os ganhos do dia de mais de US$ 1,00 por barril e caíram para território negativo em Londres e Nova York, com os operadores liquidando apostas anteriores de alta dos preços. Operadores disseram que a incapacidade do petróleo de ampliar os ganhos, apesar das expectativas de um novo corte na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), levou os operadores a reduzirem os preços dos contratos futuros. Às 17h11 (de Brasília), no pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo para janeiro estavam a US$ 62,20 por barril, em queda de US$ 0,29, ou 0,46%, depois de terem registrado uma máxima no dia a US$ 63,65 por barril. No sistema eletrônico Globex, os contratos de petróleo estavam a US$ 62,16 por barril, em queda de US$ 0,33, ou 0,56%. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para janeiro estavam a US$ 62,37 por barril, em queda de US$ 0,20, ou 0,32%. As informações são da Dow Jones.