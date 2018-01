Petróleo opera em baixa, com dúvidas sobre a Opep Os contratos futuros de petróleo caíram para perto das mínimas do dia em Nova York e Londres, depois de reverterem os ganhos iniciais, pressionados por uma fraqueza técnica e expectativas de crescimento dos estoques comerciais nos EUA. Além disso, também pesa sobre o mercado a falta de consenso entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre a necessidade de um corte adicional da produção, segundo analistas. Às 17h11 (de Brasília), no pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para janeiro estavam a US$ 61,00 por barril, em baixa de US$ 0,22, ou 0,36%. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para janeiro estavam a US$ 61,46 por barril, em queda de US$ 0,38, ou 0,61%. As informações são da Dow Jones.