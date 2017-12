Petróleo opera em baixa superior a 2% em NY O petróleo operava em baixa superior a 2% em NY, onde alguns investidores pareciam interessado em derrubar o preço do barril até US$ 61. Às 14h31 (de Brasília), o contrato com vencimento em abril caía 2,34%, para US$ 61,30 o barril. As evidências de excesso de reservas norte-americanas de petróleo e demais produtos provocava a queda. O mercado ignorava os ataques ocorridos contra um oleoduto da Eni SPa na Nigéria durante o fim de semana, que poderiam servir de pressão. As informações são da Dow Jones.