Petróleo opera em direções divergentes

Os contratos eram apoiados nos atuais níveis pela planejada manutenção no Mar do Norte e interrupções no fornecimento em algumas regiões produtoras importantes do Oriente Médio e da África, em contraste com o contrato negociado em Nova York, que tem sido pressionado pelos níveis recordes de produção dos EUA.

Ma a queda leve do Brent desta quarta-feira pode estar conectada a notícias de que o Sudão do Sul, produtor de petróleo do leste da África, adia uma suspensão da produção anunciada na semana passada, disse a analista do Nordea Bank Thina Saltvedt. "Talvez, a queda dos preços do petróleo seja um pouco resultado da realização de lucros" antes dos dados (dos EUA), acrescentou.

Às 9 horas (de Brasília), o contrato do petróleo Brent para setembro caía 0,65%, para US$ 106,22 o barril, na plataforma ICE, em Londres. O contrato do petróleo para setembro na Nymex, em Noa York, tinha alta de 0,29%, para US$ 103,38 o barril. O Departamento de Energia dos EUA divulga às 11h30 (de Brasília), o relatório dos estoques de petróleo no país. Fonte: Dow Jones Newswires.