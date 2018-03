Petróleo opera em queda após dados sobre o produto Os contratos futuros de petróleo operam com volatilidade, após a divulgação dos relatórios de estoques semanais do produto nos Estados Unidos. Às 13h52, o contrato para março de petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York caía 0,82%, a US$ 56,50 o barril. Em Londres, o mesmo contrato tinha desvalorização de 1,21%, a US$ 55,75. O Departamento de Energia (DoE) dos EUA divulgou que o nível dos estoques de petróleo subiu 2,7 milhões de barris na semana até 26 de janeiro. Segundo o American Petroleum Institute (API), do setor privado, a alta nos estoques foi de 5,697 milhões de barris.