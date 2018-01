Petróleo oscila após estoques; barril sai a US$ 69,25 O contrato de agosto do petróleo negociado na Nymex (bolsa de energia de Nova York) subiu depois da divulgação de aumento nos estoques de gasolina norte-americanos durante a semana passada. Mas o movimento não se sustentou e o preço oscila próximo do nível de fechamento de ontem. Os estoques de gasolina subiram 300 mil barris na semana passada, segundo o Doe (Departamento de Energia americano), abaixo da expectativa de aumento de 1,12 milhão de barris. Na avaliação do API, os estoques caíram 1,926 milhão de barris. Os preços do petróleo têm sido pressionados pelo aumento contínuo nos estoques norte-americanos. Às 11h43 (de Brasília), o contrato de agosto caía 0,13% para US$ 69,25 o barril na Nymex. Na plataforma ICE, em Londres, o contrato de agosto recuava 0,21% para US$ 67,94 o barril. As informações são da Dow Jones.