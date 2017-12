Petróleo para agosto sobe 1,24%, com mísseis coreanos Os preços dos contratos futuros de petróleo negociados em Nova York ampliam a alta e chegaram a tocar a máxima de US$ 74,95, com os operadores reagindo às notícias de testes com mísseis pela Coréia do Norte. Por volta de 13h30, o contrato subia 1,24%, a US$ 74,85 por barril. Um forte rali nos contratos futuros de gasolina, por causa de expectativas de queda nos estoques do produto nos EUA, ajuda a impulsionar a alta do petróleo. Às 13h45, a gasolina para agosto subia mais de US$ 0,0522, para US$ 2,2710 o galão. As informações são da agência Dow Jones.