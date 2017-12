Petróleo para junho cai US$ 2,63 e fecha a US$ 69,41 O contrato futuro de petróleo com vencimento para junho caiu US$ 2,63 (3,65%) e fechou a US$ 69,41 na New York Mercantile Exchange (Nymex). A baixa no petróleo reflete a fuga dos fundos desses ativos, em razão da preocupação sobre a demanda global. "A revisão para baixo da demanda global de petróleo está minando o interesse de compras. Nós devemos ver a aceleração das vendas nos próximos dias", comentou um operador. Ecoando comentários sobre a redução da demanda com o petróleo acima de US$ 70, o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali al-Naimi, afirmou que as ofertas globais de petróleo estão superando a demanda. "Não há nenhuma lacuna na capacidade no momento. A oferta supera a demanda", disse Naimi, nos bastidores de uma conferência de energia em Aman, na Jordânia. "No geral, quando os preços estão altos, as pessoas fecham seus bolsos e quando eles estão baixos, as pessoas abrem os bolsos", comentou.