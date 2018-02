Petróleo para outubro cai 1,59% e fecha a US$ 66,25 O contrato de petróleo com vencimento em outubro caiu hoje US$ 1,07 (1,59%), para US$ 66,25 o barril, na Bolsa Mercantil de Nova York. O mercado foi orientado por fatores técnicos e pelo noticiário de ontem. A BP disse que poderá retomar o total de sua produção na baía de Prudhoe, no Alasca, até outubro, caso obtenha autoridade do Departamento de Energia. Os preços do petróleo caíram também com a divulgação dos relatos sobre os estoques norte-americanos de gasolina e derivados na semana passada, que subiram mais do que se esperava.