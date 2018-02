Petróleo para setembro sobe; contrato para outubro cai Os contratos de petróleo para setembro negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) fecharam em alta, em dia de expectativa em relação ao teor da resposta oficial dada hoje pelo Irã à demanda ocidental para que suspenda seu programa de enriquecimento de urânio. Os contratos para setembro venceram no fechamento. Os contratos para outubro recuaram, assim como os futuros do petróleo Brent negociados na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). "Todo mundo esperava que o Irã mostrasse alguma flexibilidade e tentasse ganhar tempo para mais negociações; por isso, o efeito sobre os preços foi pequeno. Agora, as pessoas estão à espera da reação da ONU e de saber quanto tempo os EUA estão dispostos a esperar", comentou o analista Rick Mueller, da Energy Security Analysis. No meio da tarde, os preços do petróleo subiram momentaneamente em reação às declarações do embaixador dos EUA junto à ONU, John Bolton, de que seu país está pronto a pedir que a ONU imponha sanções econômicas ao Irã, caso a resposta iraniana não seja positiva. A maioria dos analistas acredita que o Irã vai se recusar a suspender seu programa nuclear até que aconteçam novas negociações. "O impasse iraniano está colocando um patamar nos preços", disse o operador Dominick Caglioti, da MK Nrokers. Para o analista Phil Flynn, da Alaron Trading, "essa será a principal questão a ocupar o mercado nas próximas semanas. A não ser que surja uma grande surpresa na resposta iraniana, a grande questão, agora, é o que a comunidade internacional vai fazer, que tipo de sanções ela poderá impor e como o Irã vai reagir". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para setembro fecharam a US$ 72,63 por barril, em alta de US$ 0,18; a mínima foi em US$ 72,10 e a máxima em US$ 72,85. Os contratos para outubro fecharam a US$ 73,10 por barril, em queda de US$ 0,20, com mínima em US$ 72,60 e máxima em US$ 73,48. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para outubro fecharam a US$ 73,24 por barril, em queda de US$ 0,14, com mínima em US$ 72,96 e máxima em US$ 73,79. As informações são da Dow Jones.