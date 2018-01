Petróleo passa a subir em Londres e Nova York Os preços do petróleo futuro passaram a operar em alta nos mercados internacionais. Às 16h26 (de Brasília), na Bolsa Mercantil de Nova York, o contrato para abril subia 0,57%, para US$ 61,85 por barril, após ter atingido a máxima de US$ 62,10. Em Londres, o contrato para abril avançava 1,06%, para US$ 62,01 por barril.