Petróleo reage em alta à queda nos estoques de gasolina O petróleo subiu em reação à queda de 2,8 milhões de barris nos estoques de gasolina norte-americanos, contrariando as estimativas de alta de 400 mil dos economistas. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), no entanto, o movimento já perdeu força e o petróleo se encontra abaixo dos preços máximos atingidos logo após a divulgação do dado, às 11h30. Em Londres, onde os contratos têm operado com larga vantagem em relação aos preços praticados em Nova York, o petróleo do tipo Brent sustentava alta mais expressiva. Às 12h05 (de Brasília), o contrato de junho negociado na ICE, em Londres, subia 1,16% para US$ 67,94 o barril. Na Nymex, o contrato de mesmo vencimento operava em alta de 0,60% para US$ 64,97 o barril. Com informações da Dow Jones.