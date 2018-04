Petróleo reage em queda à libertação de britânicos pelo Irã Os contratos futuros do petróleo reagiram com forte oscilação ao anúncio do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, de que libertará os 15 marinheiros e fuzileiros britânicos capturados no Golfo do Pérsico, "como um presente ao povo do Reino Unido". Às 10h35 (de Brasília), o contrato futuro do petróleo para maio caía 1,45%, a US$ 63,70 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). O petróleo Brent para maio, negociado na plataforma ICE, em Londres, recuava 1,11%, a US$ 67,05 por barril. "O prêmio de risco do Irã, claramente, alavancou os preços do petróleo. Então, com todas as outras coisas se mantendo da forma como estavam, os preços devem ser corrigidos. Mas isso pode levar alguns dias", afirmou o chefe de pesquisa de energia da Calyon, Mike Wittner. Ele ponderou que será um sinal muito construtivo, caso os preços se mantenham perto dos níveis atuais. As informações são da Dow Jones.