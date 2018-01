Petróleo reage sem direção a dados de estoques Os contratos futuros de petróleo reagem sem direção à divulgação dos relatórios de estoques do produto e derivados na semana passada nos EUA. Inicialmente, o futuro do petróleo para fevereiro acentuou a alta, mas por volta das 13h40 o contrato com vencimento em fevereiro, negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), havia apagado a alta e caía 0,09%, para US$ 63,40. O Departamento de Energia dos EUA (DoE) informou que os estoques norte-americanos de petróleo bruto sofreram uma redução de 6,3 milhões de barris na semana até 15 de dezembro, para 329,1 milhões de barris. O recuo foi muito mais acentuado do que a queda consensual de 1,8 milhão de barris projetada por analistas. No entanto, um outro dado mostrou que os estoques de destilados, que incluem óleo diesel e óleo combustível para calefação, aumentaram 1,2 milhão de barris, para 133,1 milhões de barris. Os prognósticos dos analistas convergiam para um recuo de 1,1 milhão de barris. Os estoques de gasolina aumentaram 1 milhão de barris, para 200,9 milhões de barris, ante a estimativa dos analistas de expansão de 100 mil barris.