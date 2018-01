Petróleo recua a US$ 58,90 em NY sem motivo específico Os contratos futuros de petróleo dão continuidade hoje às perdas de sexta-feira. As vendas do contrato de dezembro do Brent já romperam o suporte de US$ 59,60 de sexta-feira e também o suporte de US$ 59,14 observado entre agosto e novembro. Às 11h20, o contrato do petróleo Brent para dezembro cedia 0,97%, para US$ 59,13 por barril, na ICE Futures Exchange, em Londres. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato do petróleo bruto para dezembro recuava 1,16%, a US$ 58,90 por barril. Operadores observavam que nenhuma notícia específica foi divulgada esta manhã e durante o fim de semana que pudesse dar um rumo para o mercado. Segundo a Cameron Hanover, a queda do petróleo na sexta-feira tirou um pouco do fôlego dos "bulls" - aqueles que projetam alta. Na sexta-feira, o contrato do petróleo bruto cedeu 2,57%, enquanto o Brent recuou 2,63%. "No entanto, não estamos totalmente convencidos de que as possibilidades bullish - de alta - estejam esgotadas", observou a Cameron Hanover, que publica um relatório diário sobre o mercado de energia. Um operador de Londres concordava que o mercado precisava de algo de peso para romper as faixas de oscilações recentes, embora essa fonte acreditasse que os preços estavam vulneráveis a novas quedas. "Não estamos prevendo vendas maciças até que saiam os relatórios de estoques na quarta-feira", disse um operador. Outros analistas se mostravam mais otimistas. Doug Leggate, do Citigroup, avaliava que as margens das refinarias devem se tornar os fatores dominantes no curto prazo. Para Mike Wittner, da Calyon, a força motriz do mercado será a temperatura. "Mesmo um inverno médio (no hemisfério norte) vai colocar a pressão normal de alta sobre os preços", disse Wittner, prevendo que os operadores vão acompanhar as previsões para 7 a 10 dias. No entanto, esse analista avaliava que se os estoques de petróleo se mantiverem em níveis confortáveis, haverá um limite para a alta. As informações são da Dow Jones.