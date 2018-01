Petróleo recua com dúvidas sobre Opep Os contratos futuros de petróleo oscilam em baixa na Bolsa Mercantil de Nova York, a Nymex, pressionados pelas persistentes dúvidas sobre cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), assim como pelas previsões de temperaturas moderadas nos Estados Unidos, segundo operadores e analistas. "Estamos vendo uma leve continuação das vendas da semana passada", disse o analista e operador da Alaron Trading Corp em Chicago, Phil Flynn. "Algumas previsões de temperaturas mais amenas" também estão pesando sobre os preços, acrescentou. A empresa de meteorologia independente WxRisk está prevendo temperaturas acima do normal para os estados do nordeste, maior região consumidora de óleo para aquecimento dos EUA. Entre as notícias do dia que estão pesando sobre a commodity, a companhia italiana Eni SpA disse que todos os últimos reféns, que eram mantidos por um grupo militante na estação de bombeamento que opera no país africano, foram libertados na noite de domingo e que a produção de 50 mil barris/dia será retomada em breve. Além disso, a falta de consenso entre os membros da Opep sobre um corte na produção no encontro de dezembro também não ajuda os preços. Às 15h20 (de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro recuavam US$ 0,52 (0,88%) para US$ 58,45 por barril. No mesmo horário no sistema eletrônico da ICE Futures, em Londres, os contratos de petróleo tipo Brent para janeiro caíam US$ 0,28 (0,47%) a US$ 58,72 por barril. As informações são da Dow Jones.