Petróleo recua com fim de greve no Mar do Norte Os mergulhadores do Reino Unido que fazem a manutenção da infra-estrutura offshore de gás e petróleo no Mar do Norte aceitaram a oferta melhorada e encerraram a greve de dez dias, segundo informou o sindicato da categoria, conhecida como RMT. Em nota, o sindicato informou que 84% dos mergulhadores votaram a favor do novo acordo salarial e vão retornar ao trabalho imediatamente. Os futuros de petróleo caíram para ao redor de US$ 60,00 o barril em Londres e Nova York em reação à notícia do fim da greve dos mergulhadores. Na quinta-feira, os trabalhadores de operação submarinas de gás e petróleo na Noruega haviam ameaçado entrar em greve em apoio ao movimento dos mergulhadores britânicos, o que ajudou a dar suporte de alta dos preços. Às 15h13 (de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro recuavam US$ 0,96, ou 1,57%, para US$ 60,20 o barril, depois de terem cedido para US$ 60,00 o barril na mínima do dia. No mesmo horário em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para dezembro estavam a US$ 60,42 o barril, em queda de US$ 0,90, ou 1,48%, de uma mínima no dia de US$ 60,16. As informações são da Dow Jones.