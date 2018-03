Petróleo recua com liquidação antes de saírem estoques Os contratos futuros de petróleo para fevereiro operam em queda de 1,65%, a US$ 54,72 por barril, no sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), enquanto o tipo Brent de mesmo vencimento cedia 0,67 centavos de dólar, 1,29%, para US$ 54,47 por barril, na ICE Futures Exchange, em Londres. "Há um pouco de liquidação nesta manhã, mas não acredito que os participantes queiram se comprometer mais antes da divulgação dos relatórios de estoques nos Estados Unidos (que saem hoje)", comentou um operador. O petróleo para fevereiro oscilou entre a mínima de US$ 54,57 e a máxima de US$ 55,81 pela manhã. As informações são da Dow Jones.