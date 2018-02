Petróleo recua com perda de intensidade de tempestade Os contratos futuros de petróleo voltaram a fechar em baixa na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na International Commodities Exchange (ICE, de Londres). Operadores atribuíram a queda à perda de intensidade da tempestade tropical Chris, no Atlântico, e aos sinais de desaceleração da economia norte-americana. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para setembro terminaram a US$ 74,76 por barril, com recuo de US$ 0,70; a mínima foi em US$ 74,15 e a máxima em US$ 75,68. Na ICE, os contratos do petróleo tipo Brent para setembro fecharam a US$ 76,17 por barril, em queda de US$ 0,39, com mínima em US$ 75,64 e máxima em US$ 77,17. As informações são da Dow Jones.