Petróleo recua com previsão de frio nos EUA Os contratos futuros de petróleo caem abaixo de US$ 63 por barril, repercutindo as previsões de frio mais ameno e após a Valero Energy Corp ter informado que retomará as operações de sua unidade de gasolina da refinaria McKee, no Texas (EUA). No início da manhã, os preços foram negociados, brevemente, acima de US$ 64 no pregão eletrônico, em reação à notícia de que 21 pessoas morreram em um confronto associado à eleição na Nigéria, no sábado. Mas a previsão de temperatura na região Nordeste dos Estados Unidos mais amena do que a normal para os próximos seis a 14 dias limitou as compras. A região Nordeste responde por 80% da demanda de óleo por calefação dos EUA. "O mercado de petróleo passou a enfrentar ordens de venda após a violência relacionada à Nigéria ter sido ofuscada pelas previsões indicando tendência mais amena para a temperatura, o que deve reduzir a demanda por óleo para calefação e gás natural", afirmou o analista do Citigroup em Nova York, Tim Evans. Às 13h01 (de Brasília), o contrato do petróleo para maio cede 0,66%, a US$ 63,21 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Na ICE Futures Exchange, em Londres, o tipo Brent para junho caía 1,46%, a US$ 67,63 por barril. As informações são da Dow Jones.