Petróleo recua com retomada da atividade de refinarias Os contratos futuros de petróleo caíram na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), pressionados pela acentuada queda dos preços da gasolina diante da iminente retomada de produção de duas importantes refinarias dos EUA depois de trabalhos de manutenção e paralisação não programada, segundo operadores e analistas. Os futuros de gasolina RBOB, que acumulam um ganho de mais de 50% nos últimos três meses por causa dos problemas nas refinarias, caíram quase 3% em reação ao informe de que a refinaria da Sunoco Inc na Filadélfia vai retomar a capacidade total de produção no final desta semana, acrescentando cerca de 90 mil barris/dia à oferta atual de gasolina. A notícia atingiu o mercado um dia depois da Valero Energy Corp ter informado que começou a reativar parcialmente sua refinaria McKee, em Sunray (Texas), depois do incêndio de 16 de fevereiro. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de gasolina para maio caíram 2,83% e fecharam a US$ 2,0558 por galão. Os contratos de petróleo bruto para maio, no entanto, registraram uma queda de menos de 1%, pois o movimento de baixa foi limitado pela percepção de que, com a retomada da atividade das refinarias, haverá um aumento na demanda pelo petróleo bruto. Os contratos de petróleo bruto dos meses seguintes registraram perdas mais acentuadas. Os contratos de petróleo para maio caíram US$ 0,51, ou 0,80%, e fecharam a US$ 63,10 por barril; a mínima foi de US$ 63,05 e a máxima de US$ 64,50. Os contratos de petróleo para junho recuaram US$ 1,21, ou 1,84%, e fecharam a US$ 64,46 por barril. Nesta quarta-feira, os operadores estarão atentos aos dados dos níveis semanais dos estoques comerciais norte-americanos de petróleo e derivados. Os analistas entrevistados pela Dow Jones esperam uma queda de 1,45 milhão de barris nos estoques de gasolina, o que marcaria o décimo declínio semanal consecutivo. Para os estoques de petróleo bruto, espera-se um aumento de 500 mil barris nos estoques e um declínio de 400 mil barris nos estoques de destilados - que incluem diesel e óleo para aquecimento. Espera-se ainda um aumento de 0,4 ponto porcentual na taxa de utilização das refinarias. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para junho caíram US$ 1,32, ou 1,96%, e fecharam a US$ 65,93 por barril. A mínima foi de US$ 65,80 e a máxima de US$ 67,84. As informações são da Dow Jones.