Petróleo recua com retomada de produção na Nigéria Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Intercontinental Exchange (ICE, de Londres). O mercado reagiu ao informe dos operadores que operam com petróleo bruto produzido no Oeste da África, segundo o qual a Shell deverá normalizar a produção de petróleo no campo de Forcados, na Nigéria até meados de junho. A produção havia sido interrompida há mais de um ano, por causa da violência na região do delta do Rio Niger. Os contratos futuros de gasolina, por sua vez, caíram em reação ao informe de que a Valero Energy está retomando a produção de gasolina na refinaria McKee, em Sunray (Texas). A produção estava suspensa desde meados de fevereiro, por conta de um incêndio. A refinaria McKee responde por cerca de metade da demanda do petróleo West Texas Intermediate (WTI), o tipo de petróleo bruto cujos contratos são negociados na Nymex. Os contratos de petróleo bruto para maio fecharam na Nymex a US$ 63,61 por barril, em baixa de US$ 0,02 (0,03%); a mínima foi em US$ 62,55 e a máxima em US$ 64,21. Os contratos para junho fecharam a US$ 65,67 por barril, com recuo de US$ 0,66 (1,00%). Na ICE, os contratos do petróleo tipo Brent para junho encerraram a US$ 67,25 por barril, em queda de US$ 1,38 (2,01%), com mínima em US$ 67,00 e máxima em US$ 69,17. As informações são da Dow Jones.