Petróleo recua com venda para embolso de lucro Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve queda na New York Mercantile Exchange (Nymex) e na International Commodities Exchange (ICE, de Londres). Pela manhã, os futuros de petróleo haviam caído em reação à notícia de que militares norte-americanos mataram três iraquianos identificados como líderes da organização terrorista Al-Qaeda no Iraque. Mais tarde, os preços voltaram para níveis próximos dos de ontem. Em Nova York, participantes do mercado ajustaram posições para o vencimento dos contratos de petróleo bruto para julho. "Houve muito barulho, mas na verdade o que aconteceu foi uma zeragem de posições (venda de contratos para embolso do lucro obtido) antes do vencimento dos contratos para julho e da divulgação dos dados do nível dos estoques norte-americanos, nesta quarta-feira", disse o analista Tim Evans, do Citigroup. Ele observou que o volume de negócios "não foi forte". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para julho fecharam a US$ 68,94 por barril, em queda de US$ 0,04 (0,06%). A mínima foi em US$ 68,55 e a máxima em US$ 69,85. Os contratos para agosto fecharam a US$ 69,34 por barril, em queda de US$ 0,21 (0,30%). Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para agosto fecharam a US$ 68,08 por barril, em queda de US$ 0,03, com mínima em US$ 67,48 e máxima em US$ 69,04. As informações são da Dow Jones.