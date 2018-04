Petróleo recua em Nova York e avança em Londres Os futuros do petróleo operam com desempenhos divergentes com as notícias de retomada do fluxo de petróleo no gasoduto canadense e à espera dos relatórios sobre os estoques norte-americanos. Segundo operadores, "fundos comprados nervosos", que apostavam em alta dos preços, começaram a liquidar depois de os contratos do petróleo tipo Brent e do WTI caírem abaixo das mínimas de ontem, mas acreditam que os dados sobre os estoques devem limitar a baixa. "Há um sentimento de que os fundamentos estão se enfraquecendo e eu acho que essa é a razão de termos visto algumas pessoas felizes hoje em embolsar lucros", afirmou um especialista. As expectativas de uma nova queda nos estoques de gasolina dão suporte aos preços, mas a volta das operações na refinaria de McKee da Valero e a expectativa de retomada de produção total na refinaria da Sunoco na Filadélfia indicam que os estoques de gasolina devem aumentar nas próximas semanas. Outro fator a pressionar os futuros foi a declaração da Enbridge de que seu oleoduto deve retomar o transporte de petróleo do Canadá para os Estados Undios até amanhã. O Brent continua pressionado com a expectativa de volta da produção do campo de Forcados, na Nigéria. A Royal Dutch Shell ainda precisa confirmar que o campo estará pronto em breve, mas a previsão de competição crescente para o petróleo pesa sobre os preços do Brent. Apesar disso, as turbulências durante o processo eleitoral nigeriano continuam a elevar as preocupações sobre a oferta de petróleo da região. Às 11h03 (de Brasília), o barril do WTI para maio negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,33%, a US$ 63,31. Na ICE, o contrato do Brent para junho caía 0,47%, a US$ 65,62 por barril. As informações são da Dow Jones.