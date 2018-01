Petróleo registra queda forte em véspera de vencimento Os contratos futuros de petróleo tiveram queda forte na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, em Londres). Na Nymex, o nível de fechamento do contrato para o mês seguinte foi o mais baixo desde 18 de novembro de 2005. Operadores atribuíram a queda ao fato de os contratos para dezembro na Nymex vencerem amanhã. Outro fator foi o informe da empresa de pesquisa Oil Movements, que acompanha o tráfego marítimo de petróleo, de que as exportações da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deverão ter um crescimento de 40 mil barris por dia nas quatro semanas até 2 de dezembro; já a Petrologistics fez previsão contrária, ao estimar que os embarques da Opep devem sofrer uma redução de 1,1 milhão de barris por dia em novembro, em linha com a decisão do cartel de reduzir sua produção em 1,2 milhão de barris por dia a partir de 1º de novembro. "Os informes conflitantes sobre a Opep certamente não ajudaram a sustentar os preços", disse o analista e operador Tom Bentz, do BNP Paribas. Ele ressalvou que o vencimento dos contratos para dezembro, amanhã, foi o principal fator para a queda dos preços. Para Scott Meyers, da Pioneer Futures, também houve fatores técnicos por trás da queda dos preços. "As vendas surpreenderam, depois dos dados dos estoques divulgados ontem, que justificariam uma alta. Os preços subiram pela manhã, mas caíram mais tarde, depois de não terem conseguido alcançar as máximas de ontem", acrescentou. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 56,26 por barril, em queda de US$ 2,50, ou 4,25%; a mínima foi em US$ 55,92 e a máxima em US$ 59,32. Os contratos para janeiro fecharam a US$ 58,57 por barril, em queda de US$ 2,15, ou 3,54%, com mínima em US$ 58,30 e máxima em US$ 61,40. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 58,54 por barril, em queda de US$ 2,07, ou 3,42%, com mínima em US$ 58,35 e máxima em US$ 61,37. As informações são da Dow Jones.