Petróleo segue acima de US$ 61 à espera de dados Os contratos futuros do petróleo seguem em alta, dando continuidade aos ganhos registrados desde o feriado de Ação de Graças nos EUA, na semana passada. No entanto, os contratos já operam abaixo das máximas do dia - embora ainda permaneçam acima da importante marca de US$ 61,00 o barril. Às 10h16 (de Brasília), o contrato de janeiro do petróleo negociado na plataforma eletrônica ICE, em Londres, valia US$ 61,52 o barril (+0,51%), abaixo da máxima a US$ 61,87 o barril. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex/Globex), o contrato de mesmo vencimento operava em alta de 0,26% a US$ 61,15 o barril. As compras são alimentadas pela previsão de uma frente fria em direção ao nordeste dos EUA e especulações com um possível novo corte na produção na próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O aumento da violência no Iraque e o enfraquecimento do dólar ante o euro também continuam a projetar a commodity em alta. Por outro lado, a direção dos preços deve ser melhor definida depois da divulgação dos relatórios semanais sobre os estoques norte-americanos às 13h30 (de Brasília). A previsão dos especialistas é de crescimento modesto nos estoques de petróleo, gasolina e derivados. As informações são da Dow Jones.