Petróleo sobe 0,25% em NY, monitorando Irã e estoques Os preços dos contratos futuros do petróleo em Nova York e em Londres operam próximos da estabilidade, em relação ao fechamento dos negócios ontem. O mercado aguarda os desdobramentos no impasse entre Irã e Reino Unido e a divulgação dos relatórios sobre os estoques norte-americanos da commodity. Embora a crescente probabilidade de uma solução diplomática para a detenção de 15 marinheiros e fuzileiros britânicos no Irã esteja pressionando os preços, os operadores afirmaram que o episódio elevou as preocupações sobre o fluxo de petróleo vindo do Golfo Pérsico. As expectativas estarão voltadas agora para a entrevista à imprensa que o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, marcou para hoje. Ao mesmo tempo, eles destacaram que as expectativas de um novo recuo dos estoques de gasolina nos EUA deve dar suporte aos preços. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, afirmou acreditar que o Irã deseja alcançar uma "resolução em breve" para a crise, segundo a BBC, que informou ainda que o Reino Unido entrou em contato com o principal negociador iraniano, Ali Larijani. Por sua vez, o porta-voz do Parlamento do Irã, Gholam Ali Haddadadel, comemorou a "mudança de tom" do Reino Unido ao propor negociação bilateral direta. Às 9h57 (de Brasília), o contrato do petróleo do tipo WTI com vencimento em maio negociado no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,25%, cotado a US$ 64,80 o barril. O contrato do petróleo Brent para maio negociado na ICE, em Londres, subia 0,55%, a US$ 68,18 o barril. As informações são da Dow Jones.