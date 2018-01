Petróleo sobe 0,59% em NY, recuperando-se de ontem O contrato de petróleo para dezembro sobe modestamente na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), recuperando o patamar de US$ 58,00 o barril, abaixo do qual fechou ontem (US$ 57,88 o barril). Mas o sentimento do mercado é de ceticismo, com investidores ressaltando que a pressão de venda de ontem pode voltar. Às 10h20 (de Brasília), o contrato negociado no pregão eletrônico da Nymex subia 0,59% para US$ 58,22 o barril. Os preços continuam vulneráveis aos mesmos fatores que têm os pressionado nos últimos dias, como o elevado nível das reservas norte-americanas, falta de credibilidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e previsões de temperaturas não tão baixas durante o inverno. Ontem, especificamente, os preços caíram na esteira de informações de que as temperaturas tendem à moderação. Entre outras notícias, ontem o Irã testou com sucesso novos modelos de mísseis na região do Golfo Pérsico e tem capacidade para cobrir todo o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo que abastece o mundo. As informações são da Dow Jones.