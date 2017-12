Petróleo sobe 1,32% em NY, com temor sobre oferta Preocupações sobre interrupções potenciais na oferta de petróleo geravam compras de contratos, ofuscando a situação de níveis confortáveis de estoques do produto nos EUA. O contrato para abril era negociado em alta de 1,32%, para US$ 60,75 por barril, em NY, às 14h01. Em Londres, o contrato do tipo Brent para o mesmo vencimento subia 0,85%, para US$ 61,35 por barril. As turbulências políticas em torno da Nigéria e do Irã seguiam norteando as compras, mas não havia informação sobre novos problemas associados a esses países. As informações são da Dow Jones.