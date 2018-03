Petróleo sobe 1,65% em NY com previsão de frio Os contratos futuros de petróleo estão em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Os operadores voltaram a concentrar suas atenções nas previsões de temperaturas mais baixas do que o habitual na região Nordeste dos EUA, que responde por 80% da demanda norte-americana de óleo combustível para aquecimento de edifícios. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), as temperaturas naquela região deverão ficar abaixo das médias pelo menos até 5 de fevereiro. "O frio está dando sustentação temporária aos preços, mas provavelmente isso não vai durar e é tarde demais para a onda de pânico que poderíamos ter visto no começo do inverno", comentou o analista David Kirsch, da PFC Energy. Às 13h57 (de Brasília), os contratos do petróleo bruto com vencimento em março estavam em alta de US$ 0,87, ou 1,65%, a US$ 53,45 por barril. As informações são da Dow Jones.