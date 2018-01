Petróleo sobe 1% com dólar fraco e problema na Nigéria O dólar influencia também o petróleo e leva a commodity para o território positivo, ao atrair compradores em outras moedas. As informações de força maior em um unidade na Nigéria da Eni ajudam a compor o ambiente de alta, em meio a uma liquidez bastante reduzida, o que exacerba o movimento ascendente dos preços. Às 11h52 (de Brasília), o contrato de janeiro do petróleo subia 1,01% para US$ 59,78 o barril nas negociações eletrônicas da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) na Globex. O pregão viva-voz hoje não funciona, por causa do feriado de ontem nos EUA. Embora os ataques à unidade da Eni na Nigéria já estejam embutidos nos preços, a informação de força maior - interrupção da produção por motivos alheios à vontade da empresa, o que a livra de acusação judicial de não-entrega - reforçou a atenção ao fato de que os produtores de petróleo continuam a ter dificuldades para operar na região. Uma fonte próxima à Agip disse que a Eni declarou força maior sobre a produção de 60 mil barris de petróleo ao dia produzido no campo de petróleo da Okono/Okpoho, na subsidiária da Agip na Nigéria. O mercado testa também a eficiência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) na implementação do corte decidido recentemente, de 1,2 milhão de barris ao dia da produção do grupo. As informações são da Dow Jones.