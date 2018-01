Petróleo sobe 1% com redução de oferta no Mar do Norte Os contratos futuros do petróleo sobem mais de 1% hoje, impulsionados por informações de acentuado corte na programação de abastecimento de petróleo Brent no Mar do Norte, para janeiro. Pelo cronograma, estão previstos o abastecimento de 4,3 milhões de barris de petróleo, abaixo dos 8,3 milhões de barris de dezembro. Às 9h25 (de Brasília), o contrato de janeiro do petróleo negociado na plataforma ICE, de Londres, subia 1,73% para US$ 63,65 o barril; o contrato de janeiro negociado na Nymex eletrônica (Bolsa Mercantil de Nova York) avançava 1,22% para US$ 63,25 o barril. As informações são da Dow Jones.