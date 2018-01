Petróleo sobe 2% com queda inesperada de estoques O petróleo subia 2,01%, a US$ 61,91, nos contratos de abril negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e avançava 2,22%, a US$ 62,78, na ICE em Londres, por volta das 12h50 (de Brasília). O preço do petróleo disparou após a divulgação dos dados do Departamento de Energia dos EUA mostrando uma queda nos estoques da commodity, contrariando a expectativa do mercado de crescimento. Os estoques de gasolina também caíram bem mais do que o esperado. Houve declínio de 4,8 milhões de barris nos estoques de petróleo, enquanto se esperava aumento de 2 milhões de barris. Os estoques de gasolina caíram 1,4 milhão de barris. Os derivados recuaram 1,3 milhão de barris, menos do que a queda esperada de 2,3 milhões de barris. As informações são da agência Dow Jones.