Petróleo sobe a US$ 58,46 após uma semana de queda Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na New York Mercantile Exchange (Nymex), registrando uma modesta recuperação depois de uma semana de perdas acentuadas, ajudados pelo ressurgimento das preocupações relacionadas com a oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e do Irã, segundo analistas. "Nossas expectativas são que com os preços se movendo rapidamente pra baixo, a Opep possa de fato agir para cortar a produção" no seu encontro do dia 8 de março, disse o analista de energia Jason Schenker, do Wachovia Corp. A Opep, que responde por cerca de um terço da produção mundial de petróleo, não reduz a produção desde 2004, uma vez que os preços do petróleo vinham se mantendo perto de níveis recordes. As preocupações relacionadas com um possível corte da produção de petróleo, combinado com o nervosismo sobre como o Irã poderá reagir ao relatório da Agência Internacional de Energia Atômica na primeira semana de março, forçaram os traders a reavaliarem o cenário de oferta global, apesar do aumento dos estoques comerciais norte-americanos para os níveis mais elevados desde final de junho. Os ganhos de hoje podem ter sido ajudados pelas declarações do ministro de petróleo da Venezuela, Rafael Ramirez, sugerindo que a Opep poderá reduzir sua produção. "Todos estão construindo estoques - o Japão, os EUA - e isso é muito perigoso", disse Ramires, durante entrevista coletiva à imprensa na capital Caracas. "Há um excesso de oferta de um milhão de barris/dia", acrescentou. Alguns participantes do mercado esperam que o preço do petróleo se mantenha acima de US$ 55,00 o abril, com o movimento de baixa aparentemente desacelerando. Contudo, não está claro se isso significa que haverá uma recuperação para a máxima do ano, de US$ 69,20 o barril, registrada no dia 23 de janeiro. Na Nymex, os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 58,46 o barril, alta de US$ 0,81 (1,41%); a mínima foi de US$ 57,55 e a máxima de US$ 58,80. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para abril fecharam em US$ 58,79 o barril, alta de US$ 0,64. A mínima foi de US$ 58,05 e a máxima de US$ 59,43.