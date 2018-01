Petróleo sobe a US$ 60,52 reagindo a redução de estoques Os contratos futuros de petróleo são negociados em alta, dando seqüência aos ganhos de ontem, diante dos relatórios que mostraram redução dos estoques norte-americanos de derivados na semana passada nos EUA e de uma onda de frio no país. Operadores afirmaram que o rompimento da resistência em torno de US$ 60 por barril para o contrato de dezembro ajudar a impulsionar a alta, ampliando a expectativa de que há potencial para que o próximo nível de resistência de US$ 62,50 seja atingido antes do fim de semana. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo bruto para dezembro valiam US$ 60,52 por barril, em alta de 1,15%, às 10h35 (de Brasília). Na ICE, em Londres, os contratos do petróleo Brent para dezembro eram negociados em alta de 1,75%, a US$ 60,63 por barril. As informações são da Dow Jones.