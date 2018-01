Petróleo sobe a US$ 60 com dados sobre estoques Os futuros de petróleo voltaram a subir acima de US$ 60,00 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), impulsionados pelos dados apontando contínuo declínio nos estoques comerciais de derivados nos EUA, que inclui diesel e óleo para aquecimento, segundo operadores e analistas. As previsões de queda das temperaturas na região nordeste dos EUA aumentaram a probabilidade de crescimento da demanda por óleo para aquecimento e reforçou o sentimento bullish (de alta) do mercado. "O declínio nos estoques de derivados foi maior do que qualquer um estava esperando e isso está ajudando os preços, assim como alguns daqueles modelos mostrando temperaturas mais frias", disse o analista Mike Fitzpatrick, da Fimat USA. O Departamento de Energia informou que os estoques de derivados encolheram em 2,7 milhões de barris na semana passada, para 138,6 milhões de barris, apesar de uma queda na demanda, de uma expectativa de queda de 100 mil barris dos analistas. Esta foi a quinta semana consecutiva de declínio dos estoques de derivados. Às 15h48 (de Brasília), os contratos de óleo para aquecimento para dezembro subiam 387 pontos, ou 2,30%, para US$ 1,7190 o galão. Os contratos de petróleo para dezembro registravam um ganho de US$ 1,07, ou 1,82%, a US$ 60,00 o barril, depois de marcarem US$ 60,30 o barril na máxima do dia. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para dezembro estavam a US$ 59,62 o barril, em alta de US$ 1,14, ou 1,95%. As informações são da Dow Jones.