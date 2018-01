Petróleo sobe acima de US$ 61 com ataques na Nigéria Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte alta na New York Mercantile Exchange, com os contratos para março - que venceram no final da sessão - subindo acima de US$ 61,00 o barril, impulsionados pelas notícias de ataques de militantes contra instalações de petróleo na Nigéria, que provocaram uma redução da produção de petróleo do país de 19%, segundo traders e analistas. Militantes nigerianos, que explodiram oleodutos e sabotaram um importante terminal da Royal Dutch Shell PLC, ainda mantém nove funcionários estrangeiros como reféns e se recusam a negociar com o governo nigeriano. "O governo da Nigéria é fraudulento e não podemos nunca ir negociar ou dialogar com este governo fraudulento sem o envolvimento de uma terceira parte neutra", disse o porta-voz do grupo em um e-mail enviado a agência Associated Press. O conflito na Nigéria inflamou o nervosismo relacionado com a oferta após repetidas interrupções nas exportações no Iraque e no Equador. As exportações de petróleo através do terminal sul do Iraque foram retomadas nesta terça-feira, depois de dois dias de paralisação, enquanto o Equador suspendeu, no início da noite, a declaração de força maior sobre as exportações de petróleo da estatal Petroecuador. Na Nymex, os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 61,10 o barril, alta de US$ 1,22 (2,04%); a mínima foi de US$ 60,50 e a máxima de US$ 61,50. Os contratos de petróleo para abril fecharam em US$ 62,74 o barril, alta de US$ 1,45 (2,37%). Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para abril fecharam em US$ 61,60, alta de US$ 0,06. A mínima foi de US$ 60,90 e a máxima de US$ 61,75.