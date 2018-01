Petróleo sobe acima de US$ 63 com Opep e estoques Os contratos futuros de petróleo subiram pela terceira sessão consecutiva em Londres e Nova York e fecharam acima de US$ 63,00 por barril, impulsionados pela combinação de queda dos estoques comerciais norte-americanos e anúncio de corte da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) a partir de fevereiro ao longo da semana, segundo operadores e analistas. O recente acordo da Opep para reduzir a oferta em 500 mil barris/dia em fevereiro veio na seqüência dos informes desta semana de declínio dos estoques comerciais nos EUA; esses dois fatores levaram os operadores a elevar os preços dos contratos futuros, antecipando um aperto adicional na oferta. O fechamento do canal de navegação Houston, por causa de neblina, combinado com o aumento do preços da gasolina no varejo no porto de Nova York se somaram ao sentimento bullish (de alta). "Foi parte da ação bullish de preços para a semana", disse o analista Tom Bentz, do BNP Paribas Futures em Nova York. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam a US$ 63,43 por barril, em alta de US$ 0,92, ou 1,47%. A mínima foi de US$ 62,28 e a máxima de US$ 63,50. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 63,49 por barril, em alta de US$ 0,60, ou 0,95%. A mínima foi de US$ 62,71 e a máxima de US$ 63,61. As informações são da Dow Jones.