Petróleo sobe acompanhando ganho da gasolina Os contratos futuros do petróleo operam em alta, na esteira dos ganhos da gasolina. Com isso, a commodity devolve perdas registradas no começo do dia. Os contratos de gasolina são sustentados por preocupações com interrupção de produção em algumas refinarias, incluindo a unidade da ConocoPhilips. Às 14h11 (de Brasília), o contrato com vencimento em setembro do petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,56% para US$ 74,85 o barril. O contrato da gasolina operava em alta de 1,25% para US$ 2,3180 o galão. Em Londres, o contrato de mesmo vencimento operava em alta de 0,89% para US$ 74,41 o barril. As informações são da Dow Jones.