Petróleo sobe amplia alta para US$ 76,95 o barril Os contratos futuros de petróleo ampliam levemente a alta, em reação à divulgação dos relatórios do produto e derivados na semana passada nos Estados Unidos. O contrato futuro de setembro subia 0,84%, para US$ 76,95 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Antes dos relatórios, o contrato apresentava alta de 0,45%. Os estoques norte-americanos de petróleo caíram 1,1 milhão de barris, para 332,6 milhões, na semana que terminou em 4 de agosto, em comparação à semana anterior, informou o Departamento de Energia dos EUA (DOE). A previsão média dos economistas consultados pela agência Dow Jones era de queda de 840 mil barris. Os estoques de gasolina recuaram 3,2 milhões de barris na semana passada, em relação a anterior, para 207,7 milhões de barris. A previsão dos especialistas era de recuo de 1,7 milhão de barris. Os estoques de derivados diminuíram 200 mil barris na semana, para 132,4 milhões de barris. A previsão de analistas era de alta de 700 mil barris. As informações são da Dow Jones.