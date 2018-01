Petróleo sobe antes da divulgação de dados de estoques O preço do petróleo está em alta, antes da divulgação dos dados de estoques nos Estados Unidos, prevista para as 13h30 (de Brasília), que deve mostrar uma queda nos estoques de óleo de calefação na semana até 2 de fevereiro por causa da onda de frio na América, segundo a edição online do Financial Times. Às 10h41 (de Brasília), o contrato para março do petróleo tipo Brent subia 0,70% a US$ 58,83 na plataforma londrina IPE, enquanto o contrato de mesmo vencimento no sistema eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) tinha alta de 0,56% para US$ 59,21 o barril. O que será mais atentamente acompanhado será o desempenho do óleo para calefação. A previsão média para a variação nos estoques de destilados, que incluem diesel e óleo combustível para calefação, é uma redução de 2,99 milhões de barris. Ontem, a cortou sua previsão para o preço médio do petróleo West Texas em 2007 para US$ 59,90 o barril, de US$ 64,42 no mês passado e baixou sua previsão para 2008 a US$ 62,50, de US$ 64,58. Ontem, a Administration de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês para Energy Information Administration) informou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou sua produção 600 mil barris por dia no quarto trimestre de 2006, exatamente metade da redução planejada, e espera um novo corte de 300 mil barris ao dia em fevereiro, ante o corte planejado de 500 mil barris ao dia. A EIA disse que o crescimento da demanda global dá suporte a um aumento de 1 milhão de barris ao dia na produção da Opep no segundo semestre de 2007.