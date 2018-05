Petróleo sobe antes de depoimento de Bernanke

A especulação sobre o prazo da redução do programa de compras de ativos do Fed e aumentos das taxas de juros atingiu os mercados nas últimas semanas, deixando alguns investidores em uma posição de esperar para ver.

Alguns fatores macroeconômicos positivos ajudaram a impulsionar os preços do petróleo. As vendas no varejo em junho nos EUA mostraram um significante crescimento no comércio de carros e combustível, sinalizando uma forte demanda por petróleo no país, que é o maior consumidor da commodity no mundo.

Os participantes do mercado aguardam uma pesquisa semanal do American Petroleum Institute sobre os estoques nos EUA. O Commerzbank disse que os preços nas bombas do país já estão 32% acima da média de preço de longo prazo para esse período do ano e isso poderá conter a demanda por gasolina, a redução dos estoques e o aumento dos preços do petróleo. Fonte: Dow Jones Newswires.