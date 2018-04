Petróleo sobe após oscilar no início do dia Os contratos futuros de petróleo são negociados em alta, após oscilarem entre os territórios positivo e negativo no início da manhã, quando mercado tentava encontrar uma direção após os contratos do petróleo WTI terem despencado quase US$ 3,00 por barril, na sessão anterior, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Às 10h33 (de Brasília), o contrato para maio era negociado a US$ 61,73 por barril, com alta de 0,36%, no pregão viva-voz da Nymex. Na ICE Futures Exchange, em Londres, o petróleo Brent para o mesmo vencimento subia 0,24%, a US$ 66,75 por barril. Segundo operadores, o tipo Brent poderia resistir a um novo movimento intenso de vendas, mas essas mesmas fontes não descartavam a possibilidade de uma nova rodada de queda forte do petróleo WTI, como conseqüência do aumento da oferta do produto em Cushing, Oklahoma, um dos pontos principais de entrega física do WTI nos EUA. Problemas em refinarias supridas pelo ponto de Cushing estaria por trás da enxurrada de oferta do produto na região, enquanto o cancelamento da compra de quatro milhões de barris para as Reservas Estratégicas de Petróleo nos EUA, na semana passada, também teria contribuído para ampliar a oferta. Os preços do petróleo também seguiam pressionados pelo desconto do prêmio de risco associado ao impasse do Irã com o Reino Unido. Ontem, o petróleo recuou para as mínimas desde 23 de março, quando o Irã capturou 15 marinheiros e fuzileiros britânicos no Golfo Pérsico. O movimento de baixa dos preços começou no final da semana passada, com a libertação dos britânicos que colocou fim ao impasse entre o Irã e o Reino Unido que durou 13 dias e provocou uma alta de US$ 6,00 por barril nos preços do petróleo. As informações são da Dow Jones.