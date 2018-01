Petróleo sobe com ameaças de ataques à Nigéria O contrato futuro para dezembro do petróleo fechou em alta de US$ 1,26, ou 2,18%, a US$ 59,14 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), com as compras do produto sendo impulsionadas por ameaças de ataque às unidades de produção de petróleo na Nigéria e a uma refinaria da BP em Indiana. A previsão de queda de temperaturas nos próximos dias nos EUA e o declínio da taxa de desemprego nos EUA para o menor nível desde antes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 também alavancaram os preços. Na ICE Futures Exchange, em Londres, o contrato do Brent para dezembro caiu US$ 1,28, ou 2,21%, para US$ 59,17 por barril. Email distribuído esta manhã pelo Movimento de Emancipação do Delta do Níger ameaçava as companhias que operam naquela região rica em petróleo na Nigéria a deixarem a área em 72 horas ou enfrentarem os riscos de ataques. A mensagem confirmou um alerta feito mais cedo pela Embaixada dos EUA na Nigéria, segundo o qual grupos militantes do país pretendiam realizar ataques coordenados contra até 20 unidades do maior produtor de petróleo da África dentro de alguns dias. Segundo o Movimento de Emancipação do Delta do Níger, os insurgentes pretendiam realizar uma série de ataques em uma operação chamada "Novembro Negro". O analista do Eurásia Group África, Sebastian Spio-Garbrach, afirmou, em nota aos clientes, que, embora os grupos insurgentes nigerianos não sejam capazes de realizar ataques coordenados às unidades produtivas do país, ações menores podem afetar a produção nigeriana em um volume adicional de 100 mil a 600 mil barris por dia. Os futuros também reagiram a ameaças contra uma refinaria da BP. No início da tarde, a BP informou que recebeu um telefonema com uma ameaça de bomba em sua maior refinaria de petróleo em Whiting, Indiana. "É algo que levamos a sério, mas já estamos acostumados a lidar com isso", afirmou o porta-voz da empresa, Scott Dean. O declínio de 0,2 ponto porcentual da taxa de desemprego nos EUA, para 4,4% em outubro, também serviu de estímulo para compras de petróleo. Outro fator citado pelos operadores foi a previsão de frio mais intenso nos EUA. A WxRisk, empresa de previsão climática, informou que seus modelos sugeriram frio significativo na virada do dia e reverteu a previsão de temperaturas acima do normal para os próximos 11 a 15 dias no nordeste dos EUA. O óleo para calefação para dezembro subiu 2,31%, para US$ 1,6775, enquanto o futuro do gás natural para dezembro subiu 0,90%, para US$ 7,884 por milhão de unidades térmicas britânicas. As informações são da Dow Jones.