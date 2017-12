Petróleo sobe com compras na expectativa de feriado O petróleo abriu em alta na New York Mercantile Exchange (Nymex) em movimento de recuperação técnica - ontem o contrato futuro para julho fechou em baixa de 2,65% (US$ 69,86). Embora o sentimento continue apontando para tendência de queda nos preços, operadores dizem que o mercado se prepara para o feriado de segunda-feira nos Estados Unidos, do Dia da Memória, que tipicamente atrai compras. A gasolina é normalmente o contrato que puxa o mercado na véspera deste feriado, já que os norte-americanos aproveitam o fim de semana prolongado para viajar. Por volta das 11 horas (de Brasília), o contrato de julho do petróleo negociado na Nymex subia 0,99% para US$ 70,50 o barril. O contrato de gasolina operava em alta de 1,16%. Na plataforma ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento avançava 1,08% para US$ 69,99 o barril. Especialistas afirmam que os investidores da commodity estão focado na demanda, acentuando as atenções para o relatório mensal sobre oferta de petróleo da Administração de Informação de Energia ainda hoje. As informações são da Dow Jones.