Petróleo sobe com corte de produção em fevereiro de 2007 Os contratos futuros do petróleo avançam com indicações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) conseguiu estabelecer um acordo para corte da produção em 500 mil barris ao dia a partir de 1º de fevereiro de 2007, como defendia a Arábia Saudita e outros países-membros do grupo, incluindo Kuwait e a Líbia. A informação consta de um documento preliminar da Opep, obtido pela agência Dow Jones, e confirmada pelo ministro do Petróleo do Catar. Às 10h37 (de Brasília), o contrato para janeiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica) subia 1,56% para US$ 62,33 o barril. O contrato de janeiro negociado na plataforma ICE, de Londres, registrava ganho de 1,50% para US$ 62,25 o barril. A apreciação dos preços do petróleo pressiona os índices futuros de ações das Bolsas de Nova York, que registram perdas modestas. No mesmo horário acima, o futuro Nasdaq-100 caía 0,04% e o S&P 500 recuava 0,11%. As informações são da Dow Jones.